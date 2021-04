Brühl. Ein eigener Garten ist etwas Schönes, sind sich Kleingärtner einig – doch er bedeutet auch viel Arbeit. Insbesondere dann, wenn je nach Jahreszeit geschnitten oder gemäht werden muss, stellt sich die Frage nach der korrekten Entsorgung von Grünschnitt und Gartenabfall. Damit sind im Garten anfallende Abfälle wie alte Stauden, welke Blumen oder abgemähter Rasen gemeint. Heckenschnitt und Äste ebenso wie Pflanzen aus Rodung und Durchforstung fallen ebenfalls in die Kategorie Grünschnitt.

Am besten ist es, solche Gartenabfälle an Ort und Stelle zu kompostieren, soweit ein Bedarf für den selbst erzeugten Kompost vorhanden ist. Aber der Brühler Gartenfreund kann diese Abfälle auch im kommunalen Kompostlager beim Umspannwerk im Süden der Gemeinde abgeben. Nicht immer, sondern zu klar vorgegebenen Zeiten ist dort geöffnet. Und nicht immer auf dem kürzesten Weg, wie einige örtliche Kleingärtner inzwischen lautstark bemängeln.

Infos zum Kompostlager Beim Kompostlager können Brühler Bürger gegen eine Gebühr ihre Gartenabfälle abgeben. Es liegt am Inselweg, hinter dem Friedhof Brühl und dem Umspannwerk der EnBW. Angenommen werden nur Gartenabfälle, wie Ast- und Strauchschnitt, Rasenschnitt, Pflanzenreste und Laub. Das Kompostlager ist in der Regel samstags von 13 bis 16 Uhr und in bestimmten Wochen mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. ras

Zu ihnen gehört der 77-jährige Heinz Fink, der sich als treuer Leser dieser Zeitung wegen des Themas an uns gewandt hat. Er verstehe die Welt nicht mehr, beziehungsweise die Vorgehensweise der Kommune. Seine Parzelle liegt in der Kleingartenanlage Heiligenhag, also grob gesagt zwischen Leimbach und Brühler Friedhof. Und seit vielen Jahren war er es gewohnt, seine Gartenabfälle mit der Schubkarre zur Kompostanlage der Gemeinde zu bringen. Das waren für ihn über den „Hintereingang“ der Einrichtung, sprich die eigentliche Ausfahrt, nur wenige hundert Meter.

Doch seit gut einem Jahr ist ihm dieser Weg verwehrt, das Tor dort bleibt auch während der Öffnungszeiten des Platzes geschlossen. „Jetzt muss ich einen ewigen Umweg gehen, rund ums Umspannwerk, um mich dann vorne in die wartende Schlange einzureihen – das schaffe ich nicht mehr mit der Schubkarre, da muss ich jetzt immer das Auto nehmen“, beklagte er: „Das ist doch ökologischer Unsinn.“

Dazu käme das erhöhte Risiko eines Unfalls: „Da parken auf dem schmalen Weg zum Kompostlager die Autos der anliegenden Kleingärtner, die einen fahren auf der Straße hin zum Eingang, die anderen wieder raus. Bei diesem Begegnungsverkehr ist es doch nur eine Frage der Zeit, dass es zu Unfällen kommt, weil die wirklich sinnvolle Ausfahrt auf der anderen Seite der Anlage zugeschlossen bleibt.“

Kein Generalverdacht

Wie er, der seine Parzelle inzwischen seit mehr als 15 Jahren bewirtschaftet, haben inzwischen auch einzelne Gartennachbarn Kontakt mit verschiedenen Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung aufgenommen – Bauhofleiter, Ortsbaumeister und der Bürgermeister wurden angerufen und angeschrieben. „Aber alle Diskussionen verliefen im Nichts“, beklagt Fink.

Und die Argumente der Verwaltung wolle er nicht gelten lassen. „Angeblich hätten andere die Chance der unbewachten Ausfahrt genutzt, um ihren Grünschnitt zu entsorgen ohne die entsprechenden Gebühren zu entrichten, andere hätten nicht kompostierbaren Müll über diese unkontrollierte Hintertür abgeladen – da werden wir doch mit diesen Menschen in einen Topf geworfen und uns wird vorgeworfen, wir würden die Situation auch ausnutzen“, urteilt Fink, der, wie er betont, für seinen Grünschnitt die Entsorgungskarte stets vorschriftsmäßig „abknipsen“ ließ: „Wir wollen doch nicht betrügen“.

Das wolle er auch nicht unterstellen, betont Bürgermeister Dr. Ralf Göck, den wir mit dieser Aussage konfrontieren. „Fast alle Anlieferer verhalten sich korrekt, doch es gibt eben auch einzelne schwarze Schafe, die dann erhebliche Kosten verursachen“, so der Rathauschef.

Dabei gehe es dem Verwaltungschef nicht einmal um die entgangenen Gebühren, sondern um Folgekosten. Einzelne hätten eben doch Müll im Kompostlager entsorgt, der überhaupt nicht zum Grünabfall gehöre und verursachten durch „hinterrücks“ abgeladene Eisenteile und Betonplatten Schäden am Häcksler der Abfallverwertungsgesellschaft AVR, „die uns – sollte das noch einmal passieren – in Rechnung gestellt werden“, erklärt Göck. Und dabei gehe es nicht nur um ein paar Euro, sondern um saftige Beträge im vierstelligen Bereich.

Deshalb sei eine Sichtkontrolle der angelieferten Abfälle durch den Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung am Eingang der Kompostanlage so wichtig – nicht als Generalverdacht, sondern um das Verhalten Einzelner, die die Situation ausnutzen wollen, in die Schranken zu verweisen. „Mit zwei Zufahrtsmöglichkeiten hat das einfach nicht funktioniert“, bilanziert Göck.

Einrichtung ist Zuschussgeschäft

Da die Kompostanlage ohnehin ein Zuschussgeschäft der Gemeinde sei, sieht der Bürgermeister auch keine finanzielle Möglichkeit, einen zweiten Mitarbeiter für eine Kontrolle am „Hintereingang“ zu beschäftigen. „Ich bedaure sehr für die betagten Pächter, dass sie nun darunter leiden müssen, dass Einzelne rücksichtslos sind“, erklärt Göck, „denn mir liegen die berechtigten Anliegen der Brühler Bürger sehr am Herzen“.

Und so schlägt der Bürgermeister nun einen Kompromiss vor. Nach Rücksprache mit dem Mitarbeiter, der die Anlieferung am Eingang abfertigt, bietet er den Kleingärtnern mit ihren Schubkarren und Handwagen an, sich bei wenig Betrieb am Tor an der eigentlich verschlossenen Ausfahrt bemerkbar zu machen. Dann sperre ihnen der Mitarbeiter das Tor kurz auf, soweit es möglich sei. „Sollte jedoch eine Schlange Wartender beim Haupteingang stehen, bitte ich um Verständnis, dass diese Vorgehensweise nicht möglich ist“, betont Göck. Ganz zufrieden ist Fink mit diesem Angebot nicht, denn man wisse ja, wie viele Autos während der Öffnungszeiten vor dem Einlass in der Schlange stehen.