"Schockanruf" bei Ehepaar aus Brühl: Bankangestellte verhindert Betrug

Brühl. Eine aufmerksame Bankangestellte hat dafür gesorgt, dass Trickbetrüger leer ausgingen und ein Ehepaar aus Brühl nicht um ihr Erspartes gebracht wurde. Wie die Polizei mitteilt, erhielten die beiden über 70-Jährigen am Donnerstag gegen 14.30 Uhr einen sogenannten "Schockanruf".

Am Telefon meldete sich eine unbekannte männliche Person, die sich als Staatsanwalt vorstellte. Angeblich habe die Enkeltochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kleinkind zu Tode gekommen sei. Aus diesem Grund würde die Frau nun einer Haftstrafe entgegensehen. Das Ehepaar könne diese lediglich durch die sofortige Bezahlung einer Kaution in Höhe von rund 40.000 Euro abwenden. Die beiden über 70-Jährigen, die fest der Meinung waren, dass die Angaben des Unbekannten richtig sind, nahmen sofort Kontakt mit der Bank auf.

Als das Ehepaar die Bankangestellte aufforderte, einen fünfstelligen Bargeldbetrag bereitzulegen, wurde diese jedoch misstrauisch und verständigte die Familie des Ehepaars. Eine Angehörige begab sich daraufhin sofort zu den beiden über 70-Jährigen. Noch während das ältere Ehepaar über die Betrugsmasche aufgeklärt wurde, riefen die Trickbetrüger erneut an. Sofort nahm die Angehörige den Telefonhörer an sich und machte den Unbekannten klar, dass sie kein Geld bekommen werden. Zu einer weiteren Kontaktaufnahme seitens der Trickbetrüger kam es daraufhin nicht.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei betont, dass Betroffene folgende Warnhinweise beachten sollen. Personen sollen sich nicht drängen oder unter Duck setzten lassen. Man soll sich Zeit nehmen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Betroffene sollen die jeweilige Person oder Institution unter der bekannten Nummer anrufen und sich den Sachverhalt bestätigen lassen. Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten einfordert, ist folgendes zu beachten: Betroffene sollen Vertrauensperson hinzuziehen und mit Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Personen sprechen. Es sollen keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs, TANs oder sonstige Bankdaten preisgegeben werden. Niemals sollen Geld oder Wertsachen wie Schmuck an eine unbekannte Person übergeben werden. Kommen Anrufe verdächtig vor, sollen Betroffene auflegen und die Polizei unverzüglich informieren, unter der Nummer 110.