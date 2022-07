Schönes hilft den Kindern

Brfühl. Zu ihrer inzwischen traditionellen Marmeladenaktion lädt Hedwig Lauer am Samstag, 23. Juli, und Sonntag, 24. Juli, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr in ihr Haus in der Richard-Wagner Straße 17 ein. Zugunsten des Vereins „Kinderlachen“ verkauft sie viele Dinge, die das Leben schöner machen.

Der Verein kümmert sich um Kinder, die in Deutschland kein eigenes Bett haben. Sie schlafen bei der Mutter, Geschwistern oder nur mit einer Decke auf dem Boden.

Angeboten wird auf dem Basar nur Selbstgemachtes. Viele verschiedene frisch gekochte Marmeladen, auch Waldhonig von „Tannenzipfele“. Krippen roh und unbehandelt. Steh- und Tischlampen aus Zirbelhaselstrauch reicht das liebevoll gestaltete Angebot. Zudem gibt es aus dem Leben Jesu gestaltete Holzmotive mit Hintergrundmalerei, auch Zeichnungen und Engel.

Aber auch viele andere Dinge können gegen eine Spende mitgenommen werden. zg/ras