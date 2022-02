Schule virtuell kennenlernen

Brühl/Ketsch. Insgesamt 650 Schüler in 25 Klassen besuchen aktuell die Marion-Dönhoff-Realschule. Träger dieser Einrichtung ist der Schulverband Brühl/Ketsch. „Leider ist es uns in diesem Jahr durch die Pandemiebestimmungen nicht möglich, zu einem direkten Kennenlernen zu uns einzuladen“, schreibt das Leitungsteam in einer Pressemitteilung. Detaillierte Informationen liefert die Schulleitung jedoch per virtueller Vorstellung auf der Internetseite www.doenhoff-rs.de. Dort können sich potenzielle neue Schüler und ihre Eltern einen guten Überblick über die Einrichtung, ihr Profil und auch die erste Unterrichtswoche in den Räumen machen. „Sie erfahren viel über Fachbereiche und auch Besonderheiten, die die Marion-Dönhoff-Realschule außergewöhnlich machen“, laden die Verantwortlichen ein.

„Die Vermittlung von fachlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen soll unsere Schüler auf einen gelingenden Übergang in die Berufswelt vorbereiten“, wird das Profil der Realschule umrissen, das in vier tragende Säulen verankert ist: Berufsorientierung, Soziales Lernen, Sport und Bewegung sowie Gitarrenklasse.

Schüler können in der Marion-Dönhoff-Schule nach der zehnten Klasse entweder den Realschulabschluss oder nach der neunten Klasse den Hauptschulabschluss erwerben.

Das Team der Schulleitung betont, Interessierten auch per E-Mail an die Adressen m.jendritzki@doenhoff-rs.de, d.gerard@doenhoff-rs.de oder an k.dobhan@doenhoff-rs.de Rede und Antwort zu stehen.

