Schwerer Verkehrsunfall zwischen Brühl und Schwetzingen

Brühl/Schwetzingen. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der L 630 (Brühler Landstraße) zwischen Schwetzingen und Brühl gekommen. Laut einem Mitarbeiter vor Ort gab es nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen bei einem der Beteiligten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr an der Einmündung zur L 599. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort wollte ein Ford-Fahrer von der L 599 in Richtung Schwetzingen auf die Brühler Landstraße einbiegen und übersah dabei einen Renault Clio, in dem sich ein Erwachsener und zwei Kinder befanden. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit und wurden gegen 15.45 Uhr abgeschleppt. Die L 630 war um kurz vor 16 Uhr noch komplett gesperrt, für den Verkehr gibt es eine Umleitung über die L 599.