„Mir hat am besten das Malen mit Acrylfarbe gefallen“ erklärt Emily (10) begeistert. Hinter ihr und weiteren neun Mädchen liegt eine ganz kreative Ferienwoche voller Kunst und Spaß in Brühl. „Tauche in die Welt der Farben ein“, lautet der Titel des Ferienprojekts, zu dem die Jugendkunstschule malbegeisterte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren eingeladen hatte. „Zum ersten mal, seit wir

...