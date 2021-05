Segensreiche Pfingsttage

Brühl/Ketsch. „Ich brauche Segen“ lautet der Titel eines ökumenischen Gottesdienstes an Pfingstmontag, 24. Mai, ab 10.30 Uhr in der Schutzengelkirche. „Ich brauche Segen“ als bundesweite ökumenische Kampagne möchte zum Ausdruck bringen, was Menschen brauchen – was der Seele gut tut, Kraft, Mut und Ausdauer gibt, erklären die Verantwortlichen in ihrer Einladung. Segen sei eine erlebbare Kraftquelle Gottes – eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, weitergereicht von Mensch zu Mensch, zugesagt durch Gott. „Ich brauche Segen“ knüpfe an diese Sehnsucht an und soll im Alltag „Segenstankstellen“ aufstellen.

Gedanken über Segen machen und für andere Segen sein – dazu lade diese ökumenische Feier ein. Auf Einzelsegnung müsse allerdings verzichtet werden. Der katholische Pfarrer Erwin Bertsch und seine evangelischen Amtskollegen Melanie Börnig und Christian Noeske zelebrieren in ökumenischer Verbundenheit diesen Gottesdienst gemeinsam. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Schola der katholischen Kantorei Brühl/Ketsch.

Eine Anmeldung zur Teilnahme am Gottesdienst ist nicht erforderlich. Zusätzlich wird der Gottesdienst gestreamt und kann somit digital zuhause mitgefeiert werden. mf

Info: Den Stream gibt es unter www.kath-bruehl-ketsch.de

