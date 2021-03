Brühl. „Mein lieber Schwan“, dachten sich unsere Leser Kurt Weber und Hermann Hemmerich als sie unabhängig voneinander bei Spaziergängen Sschwarze Schwäne auf den überfluteten Schwetzinger Wiesen entdeckten. Beide drückten sofort auf den Auslöser und fotografierten dieses seltene Bild.

Der Trauerschwan kommt ursprünglich aus Australien. In Deutschland sind ausgesetzte und aus Tierparks entwischte Tiere mittlerweile auch so heimisch geworden, dass sie sogar im Winter brüten. Doch sie sind wild sehr rar. In der Wirtschaftswissenschaft spricht man deshalb von einem Schwarzen Schwan, wenn ein Ereignis eintritt, das völlig unwahrscheinlich ist, gänzlich überraschend eintritt und alle erstaunt. ras