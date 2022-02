Seine Existenz treibt sie in den Wahnsinn

Brühl. Wenn einer weiß, wovon er redet, dann ist es Heinz Gröning alias der unglaubliche Heinz. Er ist in der Lage, seine Frau komplett in den Wahnsinn zu treiben, nur dadurch, dass er existiert. Und der Komiker gibt sein Wissen gern weiter – so lautet am Donnerstag, 28. April, ab 20 Uhr die Quintessenz seines aktuellen Programms in der Villa Meixner: „Ein Mann, der sich selbst überwunden hat, ist stark. Ein Mann, der seine Frau überwunden hat, der lügt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm „Der perfekte Mann“ stellt also ein unterhaltsames Seminar über Beziehung für Fortgeschrittene dar. Der Komiker mit dem abgeschlossenen Medizinstudium kehrt zurück zu den Wurzeln der Existenz. Er untersucht alle Facetten des Effektes von gemeinsamen Lachen auf ein Paar und offenbart urkomische Fakten zur Wirkung des Humors.

Heinz Gröning alias der unglaubliche Heinz zeigt neue unerwartete Lösungs-wege für jede Beziehung auf. © gröning

In diesem Programm untersucht er gründlich, was die großen Dichter, Denker und Philosophen zu diesem Thema gedichtet, gedacht und philosophiert haben. Er setzt das Ergebnis in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang und kommt auf diese Weise niveauvoll und intelligent den kleinen alltäglichen Verrücktheiten auf die Schliche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nach derzeitigem Stand der Corona-Regeln voraussichtlich nur möglich, wenn man nachweislich geimpft oder genesen ist. Es gilt FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Aufenthaltes. zg/ras

Info: Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.