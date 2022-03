Seit 30 Jahren auf der Bühne

Brühl. Nach langer Zwangspause kommt Christian „Chako“ Habekost am Mittwoch, 6. Juli , um 20 Uhr mit brandneuem Material zurück auf die Bühne der Festhalle in Brühl. „Comedyantisch“ und nachdenklich zugleich. Und so persönlich wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen Karriere. „Life is ä Comedy“ – der Titel ist so vielseitig wie die ganze Show: Nur mit zwei Ä-Stricheln wird aus einem englischen Slogan ein pfälzischer Sinnspruch für ein dialektisches Multikulti-Comedy-Programm.

Chako als Hauptdarsteller auf der Bühne seines Lebens: von der Geburt bis zur Pandemie, vom Mannheimer Kinderhort bis in die Festhalle, vom hochdeutsch erzogenen Brillenträger bis zum kurpfälzisch groovenden Dialektiker, vom Klassenkasper im Gymnasium bis zum Reggae-Doktor im Elfenbeinturm, von der Neckarstadt nach Trinidad und an die Weinstraße.

Und es ist ein Runder-Geburtstag-Programm, denn seit 1992 rockt Chako – der Pfälzer Mundartist – die Bühnen „vun hiwwe bis driwwe“. zg

