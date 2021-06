Seminar gerät zum absoluten Volltreffer

Brühl. Der Schießsport in all seinen Varianten und Disziplinen hat eine hohe Bedeutung im Deutschen Schützenbund (DSB). Neben den olympischen Disziplinen und Wettkämpfen in Flinte, Gewehr und Pistole, die vor allem bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften im Fokus der Öffentlichkeit stehen, gibt es noch zahlreiche nicht olympische Disziplinen und Wettkämpfe, die den DSB-Mitgliedern angeboten und gefördert werden. Für alle Interessierten bietet der DSB in seinen Landesverbänden die Möglichkeit, seine Leidenschaft und sein Hobby im Kreis von Freunden und Gleichgesinnten auszuüben.

Mit der Gewinnung der beiden Topreferenten Claudia Winkler und Sascha Henny von der Schützen-Gesellschaft Rohrbach aus Heidelberg hatte der Vorstand der Sportgemeinde Brühl mit Andreas Vock und Reinhard Baumann beim Seminar seiner Reihe Aus- und Weiterbildung im Verein mehr als nur ein glückliches Händchen gehabt, waren sich die Teilnehmer einig. Die Intention, ganz gezielt und bewusst die Teilnahme an diesem Präsenzseminar als Outdoor-Veranstaltung anzubieten, sei aufgegangen.

Bei brütender Hitze und immer unter Einhaltung der Corona-Verordnung lauschten 30 Mitglieder im extra dafür hergerichteten Tagungszelt den mit Powerpoint unterstützen Ausführungen der beiden erstklassigen Referenten.

Der 90 Minuten dauernde Vortrag gliederte sich in zwei Teile. Zunächst wurden die Schwerpunktthemen des richtigen Verhaltens der Schützen auf dem Schießstand, der Schießstand selbst, die Standaufsicht, die Sportwaffen und alles rund um die Munition behandelt.

Dann wurden mehr allgemeine Themen, etwa den sportlichen wie auch sozialen Sinn des Vereinslebens, das Aufeinandertreffen von Tradition und Moderne in einem Schützenverein wie auch das Thema Mitgliedergewinnung angesprochen.

Mit viel Applaus einhergehend mit der Überreichung eines kleinen Blumenstraußes an die Referenten wurden Claudia Winkler und Sascha Henny verabschiedet . zg/ras

