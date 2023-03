Senioren treffen sich

Brühl. Die Senioren des Forums älterwerden, des früheren katholischen Altenwerks, trafen sich nun zu einem Gottesdienst anlässlich der Fastenzeit in der Brühler Schutzengelkirche. Pfarrer Erwin Bertsch stellte darin das Thema „Umkehren und glauben“ in den Mittelpunkt seiner Predigt. Anschließend trafen sich die Gläubigen im Pfarrsaal, in dem Kaffee und Hefezöpfe gereicht wurden. Bertsch referierte im Verlauf des Beisammenseins zum Thema „Die Bibel nicht wörtlich, sondern ernst nehmen“.

Das nächste Treffen ist für Mittwoch, 26. April, 14.30 Uhr, geplant. Dann wird zu einem weiteren Gottesdienst in der Kirche, zu Kaffee und Kuchen sowie einem Auftritt von Moni Zorns Kinderchor eingeladen. zg/uj