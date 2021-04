Sicherheit für den Muttertag

Brühl. Das Brühler Corona-Testzentrum in der Jahnsporthalle bietet als besonderen Service zum Muttertag am Sonntag, 9. Mai, erweiterte Öffnungszeiten an. Das teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Somit können sich Brühler Bürger noch am Sonntagmorgen von 9 bis 12 Uhr vor den traditionellen Familientreffen am Muttertag testen lassen, um auch hier eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden.

Die Termine können über die Internetseite www.testzentrum-bruehl.de gebucht werden. „Das Angebot ist kostenlos und zeitbedingt begrenzt – schnell sein, lohnt sich“, heißt es in der Mitteilung.

Termine ohne Anmeldung

Erst kürzlich habe das Brühler Testzentrum, das von Katharina Weidner, Inhaberin der Perkeo-Apotheke, geleitet wird, auf die verschärften Corona-Vorgaben mit einem erweiterten Service reagiert. Da die neuen Richtlinien der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg auch für Frisörtermine einen tagesaktuellen Schnelltest mit Nachweis vorsehen und es gerade für ältere Menschen ohne Internetanschluss schwierig ist, dieser Vorgabe zu entsprechen, bietet das Testzentrum eine Testung von Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr ohne vorherige Anmeldung an. Auch dieser Service ist kostenlos.

Für alle anderen Termine von Montag bis Samstag bitten die Verantwortlichen wie bisher um eine Anmeldung. Da die persönlichen Angaben bereits zu Hause ausgefüllt werden, bleibt der Aufenthalt in diesem Fall in der Halle sehr kurz. Das Ergebnis wird eine Viertelstunde später digital zugeleitet. Aktuell sind in Brühl 40 Personen positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz Kreises liegt Stand 29. April bei 146,3. zg

