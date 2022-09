Sicherheitsseminar beim Wassersportverein Brühl: Rücksichtnahme stets mit im Boot

Wenn auch statistisch selten, gibt es dennoch immer wieder tragische Anlässe, die Paddler zweifeln lassen, ob sie für ihre Touren alles richtig vorbereiten und sich auf Flüssen und Seen angemessen verhalten, stellte Roland Schäfer, Vorsitzender des Wassersportvereins (WSV) fest. Sein Verein konnte in den vergangenen beiden Jahren erfreulicherweise einen enormen Zuwachs an aktiven

...