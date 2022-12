Sie folgen ihrem Stern

Brühl. Die Sternsinger wollen rund um den Dreikönigstag vom 5. bis 7. Januar wieder an den Haustüren in der Gemeinde singen, den Segen bringen und Geld für Kinder in Not weltweit sammeln. Die schöne Tradition soll so neu aufleben.

„Aufgrund der zurückgegangenen Kinderzahl können wir dieses Mal leider nicht jedes Haus besuchen“, bedauern die Organisatoren. Derjenige, der aber auf jeden Fall den Besuch der Sternsinger wünscht, sollte das im Pfarrbüro, Telefon 06202/7 60 18 20‚ mitteilen. „Auch wenn wir ihr Haus vielleicht nicht persönlich besuchen können, bitten wir Sie doch um Ihre Spende zur Unterstützung unserer Projekte weltweit, damit diese fortgeführt werden können“, appellieren die Verantwortlichen der Kirchengemeinde an die Bevölkerung.

Interessierte sind zum feierlichen Sternsingergottesdienst am Samstag, 7. Januar, um 18 Uhr in die Schutzengelkirche eingeladen. Nach dem Gottesdienst bietet die Kolpingfamilie bei sicherlich netten Gesprächen Glühwein oder Kinderpunsch an. zg