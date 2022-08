Sie ist aufregend, frech, stürmisch, frisch und frei

Brühl. Nach der Pause in der Sommerhitze geht es in der zweiten Jahreshälfte mit dem Kulturprogramm der Gemeinde cool weiter. Und schon jetzt gilt es, die einzelnen Termine gut zu planen. Damit kommt auch gleich die Frage auf: Was bedeutet das angekündigte Abenteuerkabarett am Klavier mit Liese-Lotte Lübke am Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr in der Villa Meixner?

Die Antworten auf diese Frage gibt die Gemeinde: Einerseits sei ein Besuch des Kabarettprogramms von Liese-Lotte Lübke, die bereits in der Gemeinde aufgetreten ist, in jedem Fall ein Abenteuer. Andererseits sei es abenteuerlich, wie mutig und direkt diese Künstlerin mit ihrem wilden Charme ihr Publikum mit ihrem aktuellen Programm „und wenn schon…“ immer wieder begeistere.

So wie sich Liese-Lotte Lübke als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürze, so sei ihr Soloprogramm: Aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch! Unerwartet spricht Lübke in ihrem aktuellen Programm gesellschaftliche Tabuthemen an, die unter die Haut gehen und man merke oft erst später, dass sie das eine oder andere Lied im Grunde genau für ihr Publikum singt. Ihre selbst geschriebenen Texte und von ihr komponierten Lieder, zu denen sie sich am Klavier begleitet, sind eine Mischung lebensnaher Themen, die sie mit viel Herz, manchmal mahnend und immer aufrichtig mit ihrem Publikum teilt.

Daraus entstehe ein Abend voller Politik des Privaten, voll von frechem Humor und ganz auf der Suche nach der Verantwortung bei uns selbst. „Lassen wir uns darauf ein“, rät Kulturchef Jochen Ungerer. Und auf die Energie dieser impulsiven Künstlerin. „Selten hat ein so unterhaltsam dargebrachter, tiefgründiger Abend, so nachhaltige Wirkung bei mir hinterlassen“, erklärt der Mann aus dem Rathaus. Und er hat noch einen Tipp parat: Was immer die potenziellen Zuschauer im Alltag zurückhalte, sollten sie es an die Hand nehmen, trotzdem losgehen und – wie Liese-Lotte Lübke – „und wenn schon“ sagen. Denn das Leben stecke voller noch unentdeckter Abenteuer. ras

Info: Karten für die Kulturveranstaltungen gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro an der Rahauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.