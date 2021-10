Sie schwärmen von Acapulco oder den Fjorden

Brühl. Wie fasst man 70 Jahre in wenigen Worten zusammen? Einer solch langen Zeit gerecht zu werden, kann im Grunde nicht funktionieren, aber beim gemeinsamen Leben von Heinz und Lieselotte Weik, die am Mittwoch, 20. Oktober, ihre Gnadenhochzeit feiern, gibt es doch ein paar Stichwörter, um die man nicht herumkommt. Eins davon ist ohne jeden Zweifel das Reisen.

Denn wenn die beiden davon sprechen, leuchten ihre Augen auf, auch wenn die letzte große Reise – nach Süd- und Mittelamerika – inzwischen schon einige Jahre her ist. Und besonders von dieser schwärmen die beiden Eheleute noch heute. „Mexiko fand ich sehr schön, zum Beispiel Acapulco“, berichtet Heinz Weik, nur um kurz darauf eine völlig andere Gegend zu loben: die Fjorde in Norwegen. „Das war unser erstes gemeinsames Reiseziel“, blickt seine Frau zurück.

2 Bilder Am 20. Oktober 1951 geben sich Lieselotte und Heinz Weik das Jawort. © privat

Eine weitere große Freizeitbeschäftigung war für das Paar der Sport. So ist Heinz Weik mehr als 40 Marathons gelaufen, seine große Leidenschaft galt aber dem 3000-Meter-Lauf und dem Hochsprung. All das hat er im Polizeisportverein ausgeübt und zwanzig goldene Sportabzeichen erworben, während Lieselotte im Turnverein Brühl aktiv war.

Zusammengebracht hat sie aber ein anderes Hobby. „Wir haben uns beim Singen kennengelernt“, berichtet Lieselotte Weik. Denn sie beide waren im Gesangsverein aktiv, Heinz Weik war dort zeitweise Schriftführer. „Aber nur ein paar Jahre, dann hatte ich genug“, sagt er schmunzelnd.

In seinem jetzigen Haus lebt das Ehepaar schon seit 40 Jahren und es ist gerade mal ihr zweites gemeinsames Heim. Zuvor hatten sie in Heinz Weiks Elternhaus gelebt, ursprünglich ein Bauernhaus, das er später umgebaut hat. Heute lebt dort der gemeinsame Sohn Christian und es befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Wohnort des Ehepaars. Auch hier hat Heinz Weik so einiges selbst gemacht. „Boden, Decke, das habe alles ich übernommen. Das hab ich gern gemacht, denn da konnte mir keiner reinreden“, meint er lachend.

Auf Gratulanten vorbereitet

Da sie körperlich heute beide nicht mehr so auf der Höhe sind, wie sie selbst sagen, sind Haus und Garten inzwischen sehr zum Lebensmittelpunkt geworden. Doch trotz der gesundheitlichen Schwierigkeiten lässt es sich Heinz Weik nicht nehmen, immer noch die Pflanzen zu wässern. Denn das gehe auch im Sitzen von der Terrasse aus.

Auf ein paar Gäste an ihrem Ehrentag sind die beiden tatsächlich vorbereitet. „Wer kommt, der kommt, und wer nicht, der eben nicht“, kommentiert das Ehepaar gelassen. „Aber wir haben Essen und Getränke bestellt, wenn jemand hereinschaut, ist also etwas da“, meint Heinz Weik. Und der ein oder andere wird mit Sicherheit zum Gratulieren vorbeischauen. lh