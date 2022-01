Sie setzen emotionale Beziehungen um

Brühl. Noch ist die Ausstellung mit Bildern von Bruno Obermann in der Villa Meixner nicht eröffnet – Vernissage ist am Freitag, 28. Januar, um 19 Uhr – da plant die Gemeinde schon die nächste Präsentation dort.

„Warm_zeit ist nicht gleich Warmzeit“ ist der Titel der Ausstellung, die am Freitag, 18. März, in der Jugendstilvilla zu sehen ist. Die Künstlerinnen der Gedok-Heidelberg Liliana Geiss, Ingrid Eckert, Sigrid Kiessling-Rossmann, Petra Lindenmeyer, Monika Maier-Speicher, Philine Maurus und Agnes Pschorn gehen in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit diesem omnipräsenten Schlagwort weit über die klimatologische und geologische Definition hinaus und spüren dem Phänomen ebenso auf sozialer als auch psychologischer Ebene nach, heißt es in der Einladung.

Der Mensch und seine Gemeinschaften, aber auch die emotionale Befindlichkeit des Einzelnen stehen dabei im Zentrum der künstlerischen Äußerungen. „Der zentrale Begriff der Wärme als temporäre Erscheinung zeigt sich auch in physischen und physiologischen Vorgängen des menschlichen Körpers in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt“, erklären die sieben Künstlerinnen im Vorfeld der vielversprechenden Ausstellung.

Dazu gehörten für sie ebenfalls sinnliche Eindrücke, die das menschliche Wohlbefinden steigern oder mindern können: Klänge und Harmonien – seien es farbliche oder musikalische – die durch Augen und Ohren Zugang zum Inneren der Menschen suchen. Diese Eindrücke finden in den Arbeiten der Heidelberger Künstlergruppe ihre abstrakte oder figürliche Realisation. zg/ras

Info: Ausstellungseröffnung am Freitag, 18. März, in der Villa Meixner.