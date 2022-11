Sie sorgen für den Durchblick in der Welt

Ein voll bepackter Wagen steht vor der katholischen Kirche. Boxen stapeln sich auf dem Rücksitz und im Kofferraum. Der Inhalt der Boxen sind 3800 Stück gespendete Brillen. Die Kolpingfamilie der Hufeisengemeinde sammelt schon seit über 40 Jahren alte Brillen in Brühl und Umgebung in verschiedenen Spendenboxen. Nun war es wieder so weit für eine neue Ladung, die Bedürftigen zugutekommen soll.

