Sie steht nun neu am Pult

Brühl. Christina Seefeldt, eine Aktive beim Frauenchor „Chorness“ hat die Prüfung als Chorleiter-Assistentin erfolgreich bestanden. Die C1-Chorleitungsausbildung wird vom Badischen Chorverband durchgeführt. Die Abschlussprüfung untergliedert sich in einen praktischen und einen theoretischen Teil. Alle Aktiven des gemischten Chors und die Vorstandschaft gratulierten ihr zum Erfolg.

Eines der Ausbildungsziele zur Chorleiter-Assistenz ist die stellvertretende Übernahme von Chorleiteraufgaben zur sicheren Führung durch Chorstücke, die dem Chor bekannt sind. In diesem Sinne versteht sich die Ausbildung zum Chorleiter-Assistenten als Modernisierung und Weiterentwicklung der früheren Techniken. Ihre neu erworbenen Fähigkeiten will Seefeldt direkt beim Weihnachtssingen der Chorgemeinschaft am 24. Dezember, um 16 Uhr auf dem Friedhof in Brühl zeigen. Zu dieser nach der Corona-Zwangspause erstmals wieder durchgeführten, traditionellen Veranstaltung ist die Bevölkerung eingeladen.

Christina Seefeldt hat die Prüfung als Chorleiter-Assistentin erfolgreich bestan-den. © scherer

„Gerne dürfen die Besucher ein Adventslicht mitbringen um mit diesem Licht des Friedens eine festlich-besinnliche Atmosphäre zu gestalten“, heißt es seitens des Vereins. zg