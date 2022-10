Sie verspricht humoreske Abenteuer

Brühl. Liese-Lotte Lübke gastiert am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr mit ihrem Abenteuerkabarett am Klavier in der Villa Meixner in Brühl, Schwetzinger Straße 24. Der Titel des Programms: „Und wenn schon …“

Was bedeutet Abenteuerkabarett? Einerseits ist ein Besuch des Kabarettprogramms von Liese-Lotte Lübke ein Abenteuer. Andererseits ist es abenteuerlich, wie mutig und direkt diese Künstlerin mit ihrem wilden Charme ihr Publikum begeistert, wird dazu in einer Pressemitteilung erklärt. So wie sich Lübke als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Soloprogramm: aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch! Unerwartet spricht sie gesellschaftliche Tabuthemen an, die unter die Haut gehen und man merkt oft erst später, dass sie das ein oder andere Lied im Grunde genau für uns singt.

Liese-Lotte Lübke ist am 3. Dezember in der Villa Meixner zu Gast. © Bahl

Ihre selbstgeschriebenen Texte und -komponierten Lieder, zu denen sie sich am Klavier begleitet, sind eine Mischung lebensnaher Themen, die sie mit viel Herz, berührend, ertappend, manchmal mahnend und immer aufrichtig mit ihrem Publikum teilt. Ein Abend voller Politik des Privaten, voll von frechem Humor und ganz auf der Suche nach der Verantwortung bei uns selbst. Und auf die Energie dieser impulsiven Künstlerin. „Selten hat ein so unterhaltsam dargebrachter, tiefgründiger Abend, so nachhaltige Wirkung bei mir hinterlassen“, sagte ein Zuschauer nach dem Konzert.

Karten für 20 Euro (plus Gebühren) gibt es unter 06202/2 00 30 oder www.bruehl-baden.reservix.de.