Silvester-Wetter in Brühl: Wetter-Experten prognostizieren bis zu 16 Grad

Brühl. Den wärmsten Jahreswechsel seit Aufzeichnung der Wetterdaten, also seit 1881, versprechen uns die Meteorologen für Silvester. Bis zu 16 Grad Celsius werden für Brühl am Samstag vorausgesagt – in der Nacht liegen die Temperaturen demnach auch noch im zweistelligen Bereich.

Nicht nur an Silvester macht sich der Klimawandel bemerkbar. Schon das ganze Jahr über waren die Temperaturen insgesamt sehr hoch. Laut Deutschem Wetterdienst war 2022 das wärmste der vergangenen knapp 150 Jahre.

Der Winter präsentierte sich am vierten Advent noch von einer ganz anderen Seite. Da hielt klirrende Kälte Brühl fest im eisigen Griff und die Besucher und Aussteller beim Weihnachtsmarkt rund um die Villa Meixner froren um die Wette. An dieses kurze Aufflackern des weißen Winters erinnert unsere Leserin Marie Thérèse Payer.

Sie hat dieses, wie sie es nennt, „Winterwunderland“ bei einem Spaziergang rund um den See des Angelsportvereins Eppelheim bei Rohrhof aufgenommen. Und sie hat uns ihr „neues Lieblingsmotiv“ direkt zugeschickt, damit auch andere Leser unserer Zeitung die schöne Atmosphäre als stimmungsvolle Erinnerung des Winterintermezzos gemütlich genießen können.