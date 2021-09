Singen unter Vorgaben

Brühl. Das Coronavirus lähmte seit Beginn der Pandemie die Probenarbeit und beschäftigt die Verantwortlichen der Chorgemeinschaft in besonderer Weise. Ein Lichtblick war die aktualisierte Fassung der Corona-Verordnung. „Leider wurde diese für die Kultur sehr allgemein gehaltene Verordnung bisher noch nicht durch eine Auslegung für den Chorgesang der Laienchöre präzisiert“, bedauert Vorsitzender Gerd Scherer.

Daher seien bei der Chorgemeinschaft aktuell die Einhaltung des Hygienekonzepts, Impfnachweis, Einhaltung der Abstandsregelung mit Maskenpflicht auf den Laufwegen und Dokumentationspflicht der Probenteilnahme notwendig.

Der Probenstart beginnt für die einzelnen Chöre jeweils mit einer Sicherheitsunterweisung. Der Männerchor startet unter diesen Vorgaben am Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr in der Festhalle den Probenbetrieb, „Ladypur“ Montag, 4. Oktober, um 18 Uhr in der Kirche St. Michael in Rohrhof und „Chorness“ ebenfalls am Montag, 4. Oktober, um 20 Uhr in der Kirche St. Michael in Rohrhof. zg