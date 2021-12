So bleibt der Körper warm

Hallo Kinder! Puh, ist das kalt! Als Ellie Ente und ich gestern spazieren waren, hat sie ganz schön gezittert. Bestimmt habt ihr schon einmal gemerkt, dass es vor allem an Händen und Füßen schnell kalt wird. Aber warum friert man eigentlich genau an diesen Stellen? Der Körper will uns damit nicht schaden. Im Gegenteil: Der Körper schützt so die wichtigsten Organe vor der Kälte. Damit also mehr Blut in die Körpermitte und zum Kopf fließen kann, kommt weniger Blut und damit auch Wärme zu den Armen und Beinen. Wenn Muskeln aktiv sind, wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Die Muskeln beginnen Energie zu verbrauchen, um sie in Wärme zu verwandeln. Genau das passiert auch, wenn wir zittern. Der Körper hält uns so warm.

