Soll man jetzt etwa schon an Weihnachten denken?

Brühl. Es „scheppert“ wieder in der Villa Meixner. Nach mehrjähriger Auszeit wegen der Pandemie möchtte Felix Oliver Schepp am Mittwoch, 30. November, ab 20 Uhr in der Villa Meixner einen Abend für Lacher und Denkräume bieten.

Das Kabarettkonzert hat diesmal den Titel „Klopf Dich X-Mas – Die Rettung vor Weihnachten“.

Felix Oliver Schepp liefert – und das weiß sein Brühler Publikum – Kabarettkonzerte, die es richtig in sich haben. Und er macht dabei auch vor Weihnachten nicht halt – auch wenn die letzten Momente des Novembers vielleicht ein wenig frühzeitig erscheinen mögen. Insbesondere, wenn aktuell noch die sommerlichen Schweißausbrüche für wenig Adventliches sorgen.

Skurril, poetisch, virtuos und vor allem ganz fern der ausgetretenen Pfade nach Bethlehem begibt sich der Musikkabarettist diesmal auf die Spurensuche der Geburt dieses meinungsmachenden Menschens namens Jesus.

„Klopf Dich X-Mas“ ist die Weihnachtsversion seines aktuellen Soloprogramm „Hirnklopfen“.

Es ist ein Schlagabtausch. Zwischen Charme und Offensive. Zwischen Lässigkeit und Biss. Also etwas, auf das man sich einstellen muss, denn nur so überlebe man auch dieses Jahr.

Schon früh musiziert

„Ich habe schon als Kind zu Hause auf dem Klavier – meine Eltern hatten so ein verstimmtes altes Kinopiano – im Zwei-Finger-Such-System das, was im Kindergarten so musiziert wurde, zusammengespielt“, erinnert sich der Künstler. „Da kamen meine Eltern auf die Idee, ich könnte doch Klavierunterricht nehmen – dafür war ich aber noch zu jung. Es gab aber in Augsburg bei den Domsingknaben eine musikalische Früherziehung. Da lag aber das Hauptaugenmerk auf Gesang. Und so ging es bald los mit dem ersten Knaben der Zauberflöte oder dem Liebesgott Amor in Orfeo ed Euridice und irgendwie habe ich den Absprung nicht mehr geschafft“, fasst Schepp seine Karriere im Gespräch mit unserer Zeitung extrem kurz zusammen. ras

Info: Karten für die Kulturveranstaltungen gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro an der Rahauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.