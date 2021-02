Brühl/Schwetzingen. Der Sommerdamm bei den Schwetzinger Wiesen hat dem Wasserdruck nicht mehr standgehalten und ist am Donnerstagnachmittag an einer Stelle gerissen. Die Feuerwehr führt weiterhin in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brühl Kontrollen durch. Das Wasser drückt durch die Öffnung und der Pegel steigt aktuell noch weiter an. Der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck bedauert sehr, dass der Damm nicht standgehalten hat. Da er auf Schwetzinger Gemarkung steht, kann die Gemeinde Brühl allerdings nicht entscheiden, ob und wann er repariert wird. Göck hofft, dass er wieder aufgebaut wird. Die zuständigen Mitarbeiter in Schwetzingen seien bereits informiert. Ein ausführlicher Bericht und eine Fotostrecke folgen.

Erst vor wenigen Stunden wurde das Tempo auf der Rohrhofer Straße, der Umgehungsstraße zwischen Rohrhof und Brühl, zum Schutz der Tiere von 50 auf 30 Stundenkilometer heruntergesetzt. Viele Wildtiere sind wegen des Hochwassers auf die trockenen Dämme geflüchtet und kommen dem Wohngebiet immer näher.

