Brühl. Das Sommerfest in Rohrhof muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Wie die Interessengemeinschaft Sommerfest und die Gemeinde mitteilen, ist das in beiderseitigem Einvernehmen passiert.

„Wir haben gehofft, ein Jahr nach der Pandemie wieder gemeinsam feiern zu können. Doch durch die Schwankungen bei den Inzidenzzahlen und den fehlenden Flächenimpfungen ist eine Durchführung ein großes Vabanquespiel, welches Verein und Gemeinde nicht eingehen wollen. Die Unwägbarkeiten sind einfach zu groß und die Gefahr würde bestehen, dass das Sommerfest zu einem Hotspot werden könnte“, schreiben die Verantwortlichen in der Mitteilung.

Die Interessengemeinschaft freue sich schon auf das nächste Sommerfest. zg