Spanien entdecken

Brühl. „Neues von der Buchmesse – Entdecken Sie Spanien“ ist der Titel eines Leseabends mit dem literarischen Duett Barbara Hennl-Goll und Dagmar Krebaum. Die beiden stellen verschiedene Bücher am Donnerstag, 3. November, ab 19 Uhr in der Villa Meixner vor.

Barbara Hennl-Goll von der Bücherinsel und die Anglistin Dagmar Krebaum präsentieren in der Villa Meixner Bücher vom Gastland der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt – Spanien.

Spanien bietet eine vielfältige Literatur und eine reiche Kultur. Diese ist zugleich von einer Vielzahl regionaler Sprachen geprägt, darunter Katalanisch, Galicisch und Baskisch, in denen es jeweils eigene Literaturen gibt. Die Interessierten erwarten spannende Autoren und Themen sowie neue literarische Entdeckungen. Man kann sich also von Hennl-Golls und Krebaums Bücherwahl rundum inspirieren lassen und diesen kurzweiligen Abend in entspannter Atmosphäre der Jugendstilvilla genießen. zg

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.