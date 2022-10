Spannende Bibelpassagen

Brühl. Katholische und evangelische Mitglieder der Kirchengemeinden Brühl und Ketsch trafen sich einmal mehr, um sich mit einem vorgegebenen Bibeltext zu beschäftigen. Treffpunkt war dieses Mal das evangelische Gemeindezentrum in Brühl.

Im Mittelpunkt des aktuellen, jährlich stattfindenden Tages stand das Buch Daniel, ein Buch des Alten Testamentes. In Workshops näherten sich die Teilnehmer auf unterschiedliche Weise den gestellten Fragen. Darunter „Hält Gott in Krisenzeiten die Fäden in der Hand?“ oder „Wie reagieren Menschen, wenn alles gut geht, wie wenn sie in Not geraten, wenn Gefahren drohen?“ Auch die eigene Identität und Fragen zum Leben in der Fremde waren Themen, zu denen im Buch Daniel Antworten gesucht wurden.

Daniel war geprägt von einem tiefen Gottvertrauen. Und er wurde nicht enttäuscht. Selbst den Aufenthalt in der Löwengrube überstand er unbeschadet, da Engel den Löwen die Mäuler verschlossen hielten. Gott erwies sich für Daniel auch in Lebensgefahr als Retter.

Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Muer wurde bei den Workshops unterstützt von Elsbeth Franz, Iris Mahler und Helga Rey. Am zweiten Tag wurden die Bibeltage durch einen ökumenischen Gottesdienst abgerundet, vorbereitet von einem ökumenischen Frauenteam. Die Mitglieder machten sich zum Themenkomplex „Wie überstehen die heutigen Christen Not und Gefahren? Welche Lehren können von Daniel übernommen werden? Auch heute ist die Welt voller Gefahren und Nöte. Wie können diese bewältigt werden? Reicht auch heute ein bedingungsloses Gottvertrauen? Woher nehmen die Menschen die Kraft, mit den Bedrohungen fertig zu werden?“

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Chor „InTakt“ unter der Leitung von Rebekka Ott. Wie in den vergangenen Jahren kam die Kollekte einem sozialen Projekt zugute, das im Gottesdienst vorgestellt wurde. Tabea und Patrick Riziki unterstützen seit fünf Jahren mit ihrem Jeremie Project in Ost-Kongo das Alltagsleben insbesondere von Kindern. Ihr Ziel und Motto: „Bildung ermöglichen – Hoffnung schenken – Zukunft bauen“ mit der Hoffnung, dass viele Kinder durch Bildung aus dem Kreislauf der Armut ausbrechen können.

Ökumene wird lebendig

Fazit der Teilnehmer der beiden Bibeltage in Brühl: „Es wurden interessante Gespräche in Gemeinschaft geführt, Ökumene gelebt“, heißt es aus den Reihen der Teilnehmer. Das Buch Daniel habe auch nach 2000 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. „Gebete, Dankbarkeit und Freude sind auch heute Mittel, um mit Gott in Verbindung zu treten und den eigenen Glauben zu festigen“, bilanzierten die Organisatorinnen. eg