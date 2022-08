Spannung für den Sommer

Brühl. Die Gemeindebücherei Brühl hat in den Sommerferien geöffnet. Die Medien werden dabei über die übliche Ausleihzeit hinweg bis nach den Ferien verlängert. Ausgenommen hiervon sind Downloads.

In der Urlaubszeit präsentiert die Gemeindebücherei Medien zu den Themen Urlaub und Sommer. „Gerne empfehlen wir Ihnen auch unsere Reiseführerabteilung, in der Sie sowohl regionale als auch internationale Reiseführer finden“, betont das Büchereiteam. Neue Sommerliteratur ist ebenfalls eingetroffen, die ab sofort ausgeliehen werden kann: Neben Kinderbüchern, Sachbüchern sind auch Romane und Krimis vorhanden. „Durch unsere Klimaanlage ist es in der Bücherei bei besonders warmen Temperaturen angenehm zu verweilen.“ Auf der neu gestalteten Terrasse mit Sonnenschirmen kann ebenfalls in der aktuellen Literatur geschmökert werden.

Christian Sauer gibt Lesetipps

Bücherei-Leiter Christian Sauer hat für den Sommer zwei Buch-Empfehlungen: Ende vergangenen Monats war die Lesung mit Christopher Tauber gut besucht. Der Comicroman „Die drei ??? und der goldene Salamander“ ist inzwischen in der Bücherei vorhanden und kann ausgeliehen werden. In der Zwischenzeit sind auch fünf Bücher der „Drei ??? Kids“ und „Die drei !!!“ eingetroffen und stehen ebenfalls zur Ausleihe zur Verfügung.

Von der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste empfiehlt Sauer den Roman „Violetta“ von Isabel Allende, in der die inspirierende Geschichte einer jungen, eigensinnigen und humorvollen Frau erzählt wird, deren Leben ein ganzes Jahrhundert lang umspannt. Es ist eine Geschichte, die in den 1920er Jahren anfängt und bis heute andauert.

Geöffnet hat die Bücherei montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.bruehl-baden.de/ buecherei