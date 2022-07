Spannung in der Bücherei

Brühl. Christopher Tauber liest am Dienstag, 26. Juli, in der neu gestalteten Gemeindebücherei aus seinem neuen Buch „Die drei ??? und der goldene Salamander“.

Der deutsche Comiczeichner wird dann ab 16 Uhr sein neues Buch mittels Filmeinspielungen und Musik präsentieren. Die Lesung ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet.

In seinem Buch macht eine Wrestling-Show Station in Rocky Beach. Dieses Spektakel lassen sich die drei ??? natürlich nicht entgehen. Doch kurz vor dem großen Showkampf gerät der „Goldene Salamander“, der Star der Truppe, unter Verdacht: Er soll eine Bank überfallen haben. Können Justus, Peter und Bob seine Unschuld beweisen? Diese Frage wird in dem Buch beantwortet.

Der Autor Christopher Tauber ist in Frankfurt am Main geboren und lebt dort. Er ist ein freiberuflicher Zeichner, Autor, Redakteur und Verleger für Comics. Außerdem ist er Co-Verlagsleiter bei Deutschlands ältestem Independent-Comic-Verlag Zwerchfell. Seit dem Jahr 2013 arbeitet er nun als Zeichner und Autor für die Serie „Die drei ???“.

„Die drei ???“ ist eine Jugendbuchreihe, die ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammt und in viele Sprachen übersetzt wurde. In Deutschland startete die Buchreihe 1968 mit den Übersetzungen der englischsprachigen Originale und wird seit 1993, nachdem die Reihe in den USA eingestellt worden war, mit Geschichten deutscher Autoren fortgesetzt. Seit 1968 wurden deutschlandweit über 16,5 Millionen Bücher der Serie verkauft.

Eintrittskarten für die Lesung können zu den Öffnungszeiten der Gemeindebücherei – montags, mittwochs und freitags zwischen 10 Uhr und 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 18 Uhr – erworben werden. Kinder zahlen 1,50, Erwachsene 3 Euro. ras