Brühl. Der traditionelle Treff für die ganze Familie am Vatertag findet am Donnerstag 26. Mai, bei der SPD von 9 bis 18 Uhr auf der Gänsweid am Weidweg statt.

Die Sozialdemokraten bieten dann einmal mehr neben dem geselligen Teil auch viele Gespräche mit Gemeinderäten und Parlamentariern an. Im lukullischen Teil werden von den Genossen unter anderem ein Weißwurstfrühstück und danach Gegrilltes und Frittiertes sowie Kaffee und Kuchen geboten.