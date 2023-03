SPD stärkt Nachbarschaft

Brühl. Mit der Veranstaltungsreihe „Starke Nachbarschaft“ will die SPD einen Beitrag zu dem guten generationsübergreifenden Zusammenhalt in der Gemeinde Brühl leisten. Die erste öffentliche Veranstaltung wird an diesem Freitag, 10. März, ab 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum stattfinden.

Dort soll das Thema „Familien- und generationenübergreifendes Leben in Brühl und Rohrhof“ mit drei Gesprächspartnerinnen und einem anschließenden offenen Dialog behandelt werden.

Zunächst spricht die Oftersheimer Pädagogin Anja Wilhelmi-Rapp zum Thema „Kinderbetreuung“. Danach stellt die Brühler Sozialarbeiterin Lena Krug die Ergebnisse ihrer Jugendstudie vor und schließlich wird der Geschäftsführer des Brühler Pflegedienst Triebskorn, Gazmend Wiedmaier, über „Wohnformen im Alter“ sprechen. Moderiert wird der Abend von der SPD-Vertreterin Christiana Silio.

Mit dabei sind außerdem soziale Vereine und Netzwerke aus Brühl und Rohrhof, wie der Umweltverein Brühl und Rohrhof, der Ortsverein vom Deutschen Roten Kreuz, die Nachbarschaftshilfe, der Sportverein Rohrhof sowie der Förderkreis Dourtenga, die sich in diesem Zuge vorstellen und in den Austausch mit Bürgern kommen möchten. Die Veranstaltung ist kostenlos, ohne Voranmeldung und barrierefrei zu erreichen. zg