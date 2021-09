SPD überholt CDU: So hat Brühl bei der Bundestagswahl gewählt

Brühl. Einen Wechsel an der Spitze der Zweitstimmen gibt es in Brühl zu vermelden. Die SPD überholt mit 26,27 Prozent die CDU (24,88) - vor vier Jahren lag die CDU noch mit 13 Prozentpunkten in Führung. Bei den Erststimmen setzt sich aber erneut Gutting (28,99) durch - wenngleich mit zehn Prozentpunkten weniger als vor vier Jahren.

Bei Erst- und Zweitstimmen verbessert sich dagegen das Ergebnis der Grünen Heger (12,54) und ihrer Partei (12,52) deutlich – bei ihr um fünf Zähler. Klare Zugewinne im Vergleich zu 2017 auch beim FDP-Kandidaten (13,73) plus 7,49 Prozent bei den Erststimmen. Jeweils um rund drei Prozent geht es für Rickersfeld (11,13) und ihre AfD (11,3) nach unten. Die Linken (2,42) rutschen weit unter die Fünf-Prozent-Marke.