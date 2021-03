Brühl. Lange Zeit war es still in den Friseursalons, doch seit Montag klappern die Scheren wieder. So auch bei „Goldschnitt“ in der Ketscher Straße. Und obwohl sich die Kunden seitdem bis kurz vor der abendlichen Ausgangssperre die Klinke in die Hand geben, fanden Marina Wolf und Arlei Beck die Zeit für eine Spendenübergabe an die Stiftung „Sternenglück“.

„Wir waren vollkommen geplättet, dass die beiden in für ihr Geschäft schwierigen wirtschaftlichen Zeiten an diejenigen gedacht haben, die dringend Unterstützung brauchen“, zeigten sich Thomas und Monika Zoepke vom Stiftungsvorstand begeistert. Zusammengekommen war die Spende zum einen durch den runden Geburtstag von „Goldschnitt“ – im Oktober vor fünf Jahren wurde das Geschäft gegründet – zum anderen durch einen kräftigen Zuschuss des Friseurteams. „Wir hatten die Idee, statt Geschenke um eine Spende für einen guten Zweck zu bitten“, erklärt Wolf. Und sowohl ihr als auch Beck war es wichtig, dass dieses Geld Kindern zugutekommen sollte. „Was lag da näher als die Stiftung´,Sternenglück’ zu bedenken“, verraten beide unisono. Immerhin kannten sie die Stiftung durch die Sternenaktionen des Gewerbevereins in der Adventszeit und Wolfs Kind ist erst jüngst auch zum „Sternenkind“ geworden, als die Stiftung Decken für alle Grundschüler im Ort gespendet hatten.

Aufgestellt wurde der Spendenstern am Tag des fünften Geburtstages von „Goldschnitt“ und bis zur Corona-bedingten Schließung des Ladens im Dezember waren stolze 332,85 Euro durch die Großzügigkeit der Kunden zusammengekommen. „Unsere Kunden haben gern gegeben, auch weil wir unsere Preise nicht während der Corona-Zeit angehoben haben, wie es viele andere gemacht haben“, sagt die Friseurin. Diesen Betrag der Kunden rundeten Wolf und Beck auf stattliche 500 Euro auf und übergaben das Geld nun an das Ehepaar Zoepke.

Folgen der Pandemie abmildern

„Wir haben schon fast ein schlechtes Gewissen, die Spende anzunehmen, nachdem die beiden ja wochenlang keine Einnahmen hatten“, gestand Zoepke bei der Überreichung, doch die beiden engagierten „Goldschnitt“-Frauen machten deutlich, dass es ihnen am Herzen liege, etwas Gutes zu tun.

„Wir geben gern, auch weil wir uns dabei gut fühlen“, bekräftigte Wolf. „Wenn man an Corona etwas Gutes finden möchte, dann ist es der schöne Nebeneffekt, dass die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen und sich gegenseitig unterstützen“, meinte Monika Zoepke in ihren Dankesworten.

Gerade in Corona-Zeiten sei das ungebrochene Engagement der Stiftungen vor Ort wichtig, um bei Kindern und Jugendlichen mit herausfordernden Lebensumständen die Kluft zu den Mitschülern nicht noch größer werden zu lassen.

Mit ihren Aktionen hilft die Stiftung „Sternenglück“ in der Hufeisengemeinde wirkungsvoll gegen teilweise fehlende Unterstützung beim Schulbesuch. „Wir helfen Kindern und ihren Familien, wo es am dringendsten ist. Über unseren Stiftungstopf erhalten Familien direkte individuelle Unterstützung“, betonte Zoepke.