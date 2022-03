Spendenflut überrascht die Hilfsgruppe

Brühl. Die Sammelaktion für der Nachbarschaftsinitiative „Helfen in Brühl und Umgebung“ ist ein großer Erfolg. Zeitweise konnte die Sammelstelle der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Heidelberg die Spenden gar nicht mehr annehmen. Doch seit wenigen Tagen funktioniert es wieder. Die Feuerwehr unterstützte die Gruppe nun logistisch und transportiere die Spenden vom Sammelort in Brühl zu einer Spedition nach Ladenburg, wo die Spenden sortiert und dann in Kriegsgebiet weitergeleitet werden. cb/ras

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1