Spieler beweisen ihre Treffsicherheit

Brühl. Das „Saison-goodbye“ feierten über 40 Mitglieder des Tennisclubs mit Spielen, aber auch einem geselligen Teil auf der Vereinsanlage im Rennerswald. Morgens traf sich der Vergnügungsausschuss zum Aufbau. Routiniert und ohne viele Worte wurde alles gerichtet, immer mit dem Blick zum Himmel, ob das Wetter wohl halten würde. Eine Stunde später waren das Büffet gerichtet, die Getränke gekühlt und auch der Sportwart hatte sein Flipchart mit den Spielregeln für das Schleifchenturnier bestückt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wurden zwei Spielgruppen gebildet, jeweils eine für Erwachsene und Kinder. Bei den jungen Sportlern wurde Doppel oder Einzel im T-Feld gespielt. Bevor es nach dem Match vom Platz ging, wurde noch ein Tennisboccia gespielt. Jedes Kind musste einen Tennisball vom Netz aus so nah wie möglich an das Hütchen, aufgestellt in der Mitte der Grundlinie, schlagen. Ein Schleifchen bekam das Kind, dessen Ball am nächsten zum Hütchen lag.

Bei den Erwachsenen wurden fünf Runden Doppel gespielt. Sieger des jeweiligen Doppels war die Mannschaft, die zuerst vier Sätze gewonnen hatte. Bei 3:3 entschied ein Satztiebreak. Auch in dieser Gruppe wurde beim Tennisboccia der beste Bocciaspieler ermittelt.

Die meisten Schleifchen bei den Kindern gewann Tom Berner, Platz zwei teilten sich Benjamin Räuchle und Noah von Aschwege, Platz drei Xenia Geschwill und Emma von Aschwege. Bei den Damen gewann Elke Jung vor Annette Siebenlist, Gisela Wolf und Ute Müller-Wolfangel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den Herren siegte Peter Jacob vor Tom Oelmann. Auf Platz drei landeten gleich sechs Herren, nämlich Ralf Berner, Klaus Braune, Christian A. Geschwill, Wolfgang Möhl, Peter Räuchle und Thomas von Aschwege. jd