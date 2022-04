Spontan zum Impfen gehen

Brühl. Weil es immer mal wieder Anfragen für die vierte Impfung vor Ort gab, organisierte die Brühler Gemeindeverwaltung einen weiteren Impftermin in der Hufeisengemeinde, den dritten in 2022, zusammen mit einem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises (wir berichteten). „Die Nachfrage war sehr gut“, freut sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck über den Erfolg der 21. Impfinitiative in seiner Gemeinde, die ziemlich genau drei Monate nach dem 19. Termin stattfindet, dem Zeitabstand, der für eine „Auffrischung“ empfohlen wird – bis zum Dienstagnachmittag dieser Woche waren alle Termine vergeben.

Allerdings können beim Impftag am Mittwoch, 27. April, der in bewährter Kooperation mit dem Pflegedienst Triebskorn gGmbH im Betreuten Wohnen, Hauptstraße 28, stattfindet, in der Zeit ab 14 Uhr bis 16 Uhr Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung kommen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass dann gegebenenfalls ein wenig Geduld erforderlich sein könnte.

Grundimmunisierung oder Booster

Indes: Wer noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Auffrischungsimpfung benötigt, kann dieses Angebot vor Ort nutzen. Das Team wird alle zugelassenen Vakzine – Moderna, Biontech, Johnson und auch das neue Novavax – dabeihaben. Novavax ist allerdings ausschließlich zur Grundimmunisierung zugelassen. Eine Auffrischungsimpfung (Booster) mit diesem Impfstoff ist nicht möglich.

Weitere Informationen zu den Dauer-Impfaktionen sind unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen abrufbar. zg/mab