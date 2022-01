Sportgemeinde Brühl wird 115 Jahre alt

Brühl. Wilhelm II. ist 1907 der deutsche Kaiser, Friedrich II. ist gerade erst zu Großherzog von Baden ausgerufen worden und in Brühl ist seit gut einem Jahr Michael Schäfer der Bürgermeister des 2000-Seelen-Ortes. In dieser Zeit, also vor 115 Jahren treffen sich 22 sportbegeisterte Männer im Gasthaus „Zur Germania“, dem heutigen „Alten Bahnhof“, und heben den Sport- und Artistenklub aus der Taufe. Er soll in den folgenden Jahrzehnten zur Keimzelle der Sportgemeinde werden. Damit darf dieser Verein im noch jungen Jahr 115 Kerzen auf der Geburtstagstorte ausblasen.

Und die jungen Männern zaudern nicht lange, sondern entwickeln eine ungeheure Aktivität. So wird schon ein Jahr nach der Gründung, also 1908, das erste Athletenfest ausgerichtet. Doch schon wenige Jahre später unterbricht der Erste Weltkrieg die Aufwärtsentwicklung des Klubs. Als sich die Sportler 1919 – erneut in der „Germania“– wiedertreffen, geben sie ihrem Zusammenschluss einen neuen Namen: Arbeiter- und Athletenverein. 1922 wird von ihnen das erste Kreisathletenfest nach dem Krieg organisiert.

Sportkartell mit 400 Mitgliedern

1929 wird ein neuer Name für den Verein gefunden: Arbeiter-Sportkartell. In ihm finden sich die Abteilungen Freie Sportvereinigung, Freier Fußballverein, Freies Spielerkorps, Arbeiter-Radfahrsolidarität, Arbeiter-Athleten-Abteilung und Arbeiter-Keglerbund, aber auch die beiden Gruppen Arbeiter-Sängerbund und Arbeiter-Radiobund. Nahezu 400 Mitglieder, also statistisch jeder zehnte Brühler damals, sind in diesem Sportkartell aktiv.

Doch bereits 1932 kommt es zur erneuten Umbenennung, denn von nun an nennt sich der Klub Arbeiter-Athletenverein. Der vierte Name in nur 25 Jahren – Respekt. Im Februar 1933 folgt der Bruch. Bei der Generalversammlung wird mit 47 gegen neun Stimmen der Austritt aus den Arbeitersportverbänden beschlossen – das bisherige Vorstandsteam um den Vorsitzenden Johann Langlotz wird aus dem Verein ausgeschlossen. Doch die selbst gemachte Gleichschaltung kommt zu spät. Der Verein wird mit Verfügung des Reichsministers für Nationale Sicherheit nach Rückfrage bei der Gendarmeriestation Brühl wegen nichts Geringerem als Staatsgefährdung verboten und aus dem Vereinsregister gestrichen. Das Vereinsvermögen wird eingezogen, die Vereinsakten von der SA verbrannt, Sportgeräte beschlagnahmt und künftig für den SA-Sport verwendet. Der Nationalsozialismus hat den einst roten Athletenverein damit komplett zerschlagen.

Neugründung im „Ochsen“

Doch als des NS-Staat 1945 Vergangenheit ist, finden sich die alten Sportkameraden wieder zusammen. Diesmal trifft man sich im Gasthaus „Ochsen“. Aus dem Zusammenschluss des einstigen Arbeiter-Athletenvereins und der Freien Sportvereinigung entsteht die Sportgemeinde, die sich ganz bewusst auf das Gründungsdatum 1907 beruft. Der Sportbetrieb wird zunächst mit Ringen und Stemmen wieder aufgenommen. Ein Jahr später ist die Sportgemeinde der erste Brühler Verein, der eine Lizenz von der amerikanischen Militärregierung erhält. Und kaum ist das geschehen, dividieren sich die beiden Vereine wieder auseinander. Die Sportgemeinde bleibt nominell erhalten.

1953 wird ein Angelsportclub gegründet, der einen Monat später der Sportgemeinde beitritt. Und weitere zwei Jahre später ist eine Versammlung zur Gründung einer Schützenabteilung. Diese beiden Abteilungen bilden bis heute die Sportgemeinde.

1958 wird in der Generalversammlung der Bau eines Schießstandes mit einem bewirtschafteten Clubhaus beschlossen. Zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Alfred Körber wird das alte Sandloch hinter der Gänsweid als Standort für den Neubau ausgewählt. Ein provisorischer Schießstand für die Zeit bis zur Fertigstellung im Nebenzimmer der „Germania“ wird seitens des Vorstandes abgelehnt.

Das Bauvorhaben im Aubereich des Altrheins findet jedoch bei der Naturschutzbehörde keine Gegenliebe – es wird 1960 restriktiv verboten. Damit kommt erneut die „Germania“ ins Spiel – es wird die Idee geboren, im Hof, dem heutigen Biergarten, einen Schießstand zu errichten. Doch das findet nicht die Zustimmung des Gemeinderates. Und als 1959 auch noch der Pächter der Gaststätte wechselt, kommt es zur Kündigung des Vereinslokals – Schützen und Ringer haben plötzlich gar keine Räume mehr. Während die Ringer in die Aula der Volksschule ausweichen, erstellen die Schützen beim „Entenjakob“ einen Luftbüchsenstand. 1963 kommt dann die erlösende Nachricht: Die Sportgemeinde kann nun doch bei der Gänsweid bauen. 1968 wird das neue Domizil eröffnet – die erste Wirtin ist Rosa Link.

Fischer- und Schützenfeste

1962 findet das erste Fischerfest der SG-Angler statt, die Schützen initiieren 1979 ihr jährliches Ostereierschießen, das nach wie vor – mit Ausnahme der Corona-Jahre – stattfindet. Das Schützenfest, das 1995 Premiere feiert, schläft bald wieder ein. Mit dem Bau des Hallenbades wird 1963 eine Schwimmabteilung bei der Sportgemeinde ins Leben gerufen. Die nächste Abteilung entsteht 1996 – die Countryabteilung, in der auch eine Linedancegruppe aufgebaut wird. Aus ihr wird zwei Jahre später der „Buffalo’s“ Country Club. Im gleichen Jahr gründet sich die Abteilung der Jagdhornbläser in der SG, die sich 2013 aus dem Verein verabschiedet und selbstständig wird. Jüngstes Kind der SG ist die Salutschießgruppe, die sich 2006 bildet.

2013 und in jüngster Zeit wird der in die Jahre gekommene Schießstand, der immer wieder auch von Hochwassern bedroht wird, mit vereinten Kräften saniert. Dass sich das gelohnt hat, beweist nicht nur die stetig steigende Zahl an Vereinsmitgliedern. Derzeit zählt die Sportgemeinde insgesamt 142 Schützen und 16 Angler. Bis zum Ende des laufenden Jahres möchte der Verein aber noch weitere 17 Mitglieder hinzugewinnen – eine ambitionierte, aber erreichbares Zielsetzung im Jahr des 115. Geburtstages.