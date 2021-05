Sporttaucher verbinden im Freibad das Angenehme mit dem Nützlichen

Brühl. „Blubbern in der Schwerelosigkeit – das wünschen wir vom Tauchsportclubs Neptun uns schon seit Monaten“, meint der Vorsitzende Bernd Lang. Doch Corona sorgte auch bei diesen Sportlern für ein Aus bei den Aktivitäten: Kein Training im Schwimmbad und keine Tauchurlaube waren möglich. „Und die Seen sind nach wie vor unterirdisch kalt“, bilanziert Lang.

Die Wassersportler scharrten bereits seit Wochen ungeduldig mit den Flossen – da war es eine glückliche Fügung, dass die Brühler Taucher vom Bäderteam angefragt wurden, bei den erforderlichen Reinigungsarbeiten spontan behilflich zu sein. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, nennen das die Sportler.

Gerätewart Harald Kiesecker hatte beim ersten Tauchgang in den lauwarmen Fluten mit fünf Helfern am Grund des Beckens fleißig geputzt – bis ihnen buchstäblich die Puste ausging. Am nächsten Tag rückte der nächste Trupp mit fünf Personen an. „Nach so langer Zeit mal wieder Pressluft zu schnuppern, hat Spaß gemacht“, freut sich Bernd Lang. Und zugleich blitzte das Bad pünktlich zur Eröffnung an Pfingsten wie neu.

Der Tauchsportclub Neptun wurden 1975 gegründet und hat derzeit rund 50 Mitglieder. Und die freuen sich alle auf ihr nächstes Training. Wann und wie das sein wird, erfahren Interessierte unter www.tsc-neptun-bruehl.de.

