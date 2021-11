Sprachcafé beginnt

Brühl. Das Sprachcafé startet ab Donnerstag, 18. November, für alle, die die deutsche Sprache anwenden wollen. Jeweils donnerstags von 16 bis 19 Uhr können Fragen zu Themen aus dem Alltag beantwortet und die Deutschkenntnisse verbessert werden. Damit die Gäste Brühl besser kennenlernen, werden sich an bestimmten Nachmittagen Vereine oder Institutionen vorstellen.

Das Sprachcafé findet in Räumen der evangelischen Kirchengemeinde am Steffi-Graf-Park statt. Männer und Frauen ab 14 Jahren sind willkommen. Man muss nicht regelmäßig teilnehmen und sich auch nicht vorher anmelden. Aufgrund der Pandemie ist jedoch die Teilnehmerzahl auf acht Personen beschränkt.

Aktuell gilt 3G plus

Die aktuell gültige Corona-Regelung ist einzuhalten: In der Basisstufe 3G-Regelung, in der Warnstufe 3G-Regelung (PCR-Test) und in der Alarmstufe 2G-Regelung.

Für weitere Informationen steht die Integrationsmanagerin der Gemeinde Brühl Marsha Figueroa, Telefon 06202/20 03 76, E-Mail marsha.figueroa@bruehl-baden.de, zur Verfügung. zg

