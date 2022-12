Sprachlos über diesen Volltreffer

Brühl. Und schon wieder hat Fortuna in Brühl zugeschlagen und beim PS-Sparen die zweite Gewinnerin in der Hufeisengemeinde gefunden. „Sparen, gewinnen und regional Gutes tun, das kann ganz hervorragend kombiniert werden – beim PS-Sparen der Sparkasse Heidelberg Vermögen ansparen, attraktive Preise gewinnen und gemeinnützige Projekte unterstützen, damit gehen Kunden nie leer aus. Von den fünf Euro pro Monat werden vier Euro gespart und ein Euro wird als Los eingesetzt“, erklären die Verantwortlichen der Sparkasse.

Bei der Sonderauslosung im November heimste Eric Kornmüller nun 5500 Euro ein. Der Brühler hatte das Los für seine Tochter Valerie gekauft. So durfte die 15-jährige Schülerin jetzt mit ihrer Mutter Andrea Braun-Kornmüller in die Filiale der Sparkasse Heidelberg in Brühl kommen, um sich den Gewinn bestätigen zu lassen. Die Zehntklässlerin war sprachlos über den Volltreffer. Das Geld ist bereits auf dem Konto, was sie mit der Finanzspritze rechtzeitig vor Weihnachten machen möchte, weiß sie noch nicht so genau. Vielleicht werden Geschenke gekauft.

Filialleiter Marc-Michael Hei-mann freute sich mit der jungen Gewinnerin und hatte bei der symbolischen Scheckübergabe noch einen Blumenstrauß dabei. Der Spendenanteil der PS-Lose fließt genau in die Region zurück, in der die Lose gekauft wurden. Welche Projekte in der Region gefördert werden, können Sparkasse-Kunden vor Ort erfahren. Es gibt monatliche Ziehungen plus die jährlichen Sonderziehungen und man kann bequem per Dauerauftrag mitmachen. Bei der nächsten Sonderauslosung im kommenden März winkt 60-mal ein Traumurlaub im Wert von jeweils 4000 Euro. zg