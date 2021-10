Spritze gegen Grippe und Corona an einem Tag möglich

Rhein-Neckar-Kreis. Wie das Gesundheitsamt des Kreises informiert, hat Baden-Württemberg nach einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und einer entsprechenden Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (Stiko) seine Impfempfehlungen angepasst. Impfungen gegen Corona und gegen Grippe können nun auch zeitgleich vorgenommen werden. Mit Blick auf die umfangreichen Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit der in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffe ist laut Stiko-Empfehlung generell kein Mindestabstand mehr zwischen einer Corona-Impfung und anderen Impfstoffen erforderlich.

In Brühl ist eine solche Impfung am Mittwoch, 20. Oktober, 9.30 bis 15 Uhr, ohne vorherige Anmeldung bei Betreutes Wohnen in der Hauptstraße 28 möglich.

Abstände werden verringert

Und: „Ab sofort können Personen, die eine Corona-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben, vier Wochen später eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen“, erläutert der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Rainer Schwertz. Dadurch soll der Impfschutz verbessert werden.

„Auch Personen ab zwölf Jahren mit einer Störung des Immunsystems können nach der vierten Woche nach Verabreichung der zweiten Dosis eine dritte mit einem mRNA-Impfstoff erhalten“, so Schwertz. Bei dieser Gruppe besteht die Möglichkeit einer fehlenden Immunantwort und damit trotz verabreichter Impfungen kein ausreichender Schutz gegen Corona. zg

