Spritzen gegen die Welle

Brühl. Die Infektionszahlen mit Corona steigen auch im Rhein-Neckar-Kreis nach wie vor. Deswegen organisieren die Mitarbeiter des Rathauses zusammen mit dem mobilen Impfteam des Landkreises einen weiteren Impftermin in der Hufeisengemeinde.

In bewährter Kooperation mit dem Pflegedienst Triebskorn findet dieser Impftag am Freitag, 22. Juli, ab 10 Uhr in der Anlage des Betreuten Wohnens in Rohrhof, Ahornstraße 1 bis 5, statt. Termine können im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30, ausgemacht werden.

Für die Zeit von 14 bis 16 Uhr können an diesem Tag nach derzeitiger Planung Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung zum Spritzen kommen. zg