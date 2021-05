Starke Frauen stehen im Zentrum

Brühl. Zu einem ersten Präsenzgottesdienst im Freien nach dem Lockdown lädt die katholische Kirche am Donnerstag, 20. Mai, ab 19 Uhr in den Kolpinggarten neben dem Pfarrhaus ein. Die Kirchengemeinde bietet ab diesem Tag besondere Wortgottesdiensten an Werktagen an.

Mit monatsspezifischen Themen sollen die jeweiligen Andachten in den Sommermonaten gestaltet werden. Um starke Frauen und ihre Botschaft dreht sich alles in dieser Wortgottesfeier im Marienmonat Mai. Für die passenden Klänge sorgt bei dieser Premiere der Kinder- und Jugendchor.

Anmeldungen zur Teilnahme sind bis Mittwoch, 19. Mai, im Pfarrbüro, Telefon 06202/7 60 18 20, oder digital über pfarramt.bruehl@keth-bruehl-ketsch.de, notwendig. ras