Start in den Wonnemonat

Brühl. Eine beschwingte Tradition greift der Tanzsportclub Kurpfalz am Vorabend des Frühlingsmonats wieder auf.

Nach mehreren Jahren Pause geht es erneut ansprechend in den Wonnemonat, denn der Verein lädt zum stimmungsvollen Tanz in den Mai ein. Die vielversprechende Veranstaltung beginnt am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr in der Festhalle.

Zum Tanz aufspielen wird die Band „Celebration“. Außerdem gibt es attraktive Showtanzeinlagen der erfolgreichen Paare und Formationen des Tanzsportclubs. Letzte Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro können per E-Mail an events@tsc-kurpfalz.de bestellt werden. ras