Start in die Kampagne

Brühl. Für Karnevalisten ist der 11. November ein ganz besonderes Datum, denn pünktlich um 11.11 Uhr ist der offizielle Beginn der Fasnachtskampagne. Auch in der Hufeisengemeinde wird dieser Zeitpunkt alljährlich – mal am Gockelbrunnen in Rohrhof, mal am Krötenbrunnen in Brühl groß gefeiert.

Und so werden die Brühler „Kollerkotten“ und die „Rohrhöfer Göggel“ am Freitag, 11. November, um 11.11 Uhr beim Göckelbrunnen das närrische Treiben mit lautem „Ahoi“ eröffnen. Der Rathaussturm, der an diesem Datum in vielen anderen Gemeinden stattfindet, ist in der Hufeisengemeinde traditionell am Dreikönigstag. ras