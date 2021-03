Brühl. Es spielt keine Rolle, ob die Menschen jung oder alt sind – Menschen mit Behinderung sind pflegebedürftig. Pflege betrifft daher nicht nur altersschwache Menschen im Bereich der Alten- und Seniorenpflege – in diesem Sektor ist die Hufeisengemeinde umfassend aufgestellt. Auch andere erwachsene Menschen, die mit Behinderung geboren werden, haben von Geburt an ein Recht auf Pflege. Neben angeborenen Behinderungen gibt es aber auch zahlreiche Situationen wie Unfälle oder Erkrankungen, die junge Menschen zum Pflegefall werden lassen. Doch da klafft derzeit ein Lücke in der Hufeisengemeinde, Menschen mit Behinderungen finden direkt im Ort eher kaum Betreuungsangebote.

Das soll sich allerdings in bestimmten Bereichen ändern, wie die Johannes-Diakonie nun tatkräftig beweist. So gab es einen symbolischen Startschuss für die Bauarbeiten eines Wohnangebots für Menschen mit Behinderung auf dem Schütte-Lanz-Areal. Vertreter des Rhein-Neckar-Kreises, der Gemeinde und der Johannes-Diakonie gaben jetzt den Startschuss für ein neues Projekt. Im Schütte-Lanz-Park, ungefähr gegenüber der Ausfahrt des dortigen Einkaufszentrums, errichtet das soziale Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Mosbach ein Gebäudeensemble, in dem in Zukunft 28 Menschen ein Zuhause und ein tagesstrukturierendes Angebot finden sollen.

Trafen sich zum symbolischen Baustart des Wohnangebots für Menschen mit Behinderung der Johannes-Diakonie (v. l.): Melanie Amelung, Alexander Neidig, Dr. Ralf Göck, Martin Adel und Fabian Scheffczyk. © Walter

„Normalerweise begehen wir ein solches Ereignis mit einem feierlichen Spatenstich“, so Martin Adel, Vorstandsvorsitzender der Johannes-Diakonie. Unter Pandemiebedingungen beschränke man sich nun aber auf einen kleinen Rahmen. Adel begrüßte deshalb nur Bürgermeister Dr. Ralf Göck, Fabian Scheffczyk, Sozialplaner beim Rhein-Neckar-Kreis, sowie die Projektverantwortlichen Melanie Amelung und Alexander Neidig von der hauseigenen Fachabteilung Bau- und Neubauprojekte.

Die Johannes-Diakonie ist ein diakonisches Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe, Medizin, berufliche Rehabilitation, Bildung, Jugend- und Altenhilfe. Sie beschäftigt rund 3100 Mitarbeitende an etwa 30 Standorten im Norden und in der Mitte Baden-Württembergs.

Wie der Vorstandsvorsitzende erläuterte, sollen in dem Brühler Neubau erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und zusätzlich auffälligem Verhalten im sozialen und emotionalen Bereich ein neues Zuhause finden. Zudem entsteht ein Gebäude für tagesstrukturierende Angebote, das für ebenfalls 28 Plätze Raum bietet und auch externen Nutzern offenstehen soll. „Die Belegungsplanung ist bereits gestartet“, so die Projektverantwortliche über aktuelle Anmeldungen. Auch die Vernetzung innerhalb der Gemeinde sei bereits jetzt ein wichtiges Thema. Die Fertigstellung des Hauses ist für Herbst 2022 geplant.

Prozess zur Dezentralisierung

Martin Adel dankte Gemeinde und Kreis für die Möglichkeit, in der Hufeisengemeinde ansässig zu werden. „Für uns ist das ein wichtiger Schritt in unserem Dezentralisierungsprozess.“ Aktuell schaffe die Johannes-Diakonie dezentrale und gemeindenahe Wohnangebote für Menschen mit Behinderung in verschiedenen Landkreisen.

Sie leistet laut Selbstdarstellung im Internet Assistenz für Menschen, die Unterstützung benötigen. Manche haben eine geistige Behinderung, andere leiden an einer psychischen Erkrankung. Die Aufgaben umfassten Leistungen in Behindertenhilfe, Medizin und beruflicher Rehabilitation, Bildung und Jugend- sowie Altenhilfe. An rund 30 Standorten in Baden-Württemberg bietet die Johannes-Diakonie für mehrere tausend Menschen individuelle Unterstützung.

Dafür beschäftigt die Johannes-Diakonie Mosbach rund 3000 Mitarbeitende. Insbesondere der Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe spiele für dieses Projekt eine wesentliche Rolle. Im Zuge der Gültigkeit der UN-Behindertenrechtskonvention würden gemeindenahe und inklusive Wohn- und Betreuungsangebote für behinderte Menschen angestrebt. Die Rechte von Menschen mit Teilhabeeinschränkung auf eine wohnortnahe Versorgung würden so gestärkt, so Adel.

Gemeindenahes Angebot

„Wir sind froh, dass hier ein modernes, gemeindenahes Angebot für diesen Personenkreis geschaffen wird“, unterstrich Scheffczyk. Der Bedarf an Betreuungsplätzen sei inzwischen enorm groß, erläuterte der Sozialplaner. Der Rhein-Neckar-Kreis unterstütze den Neubau in Brühl seinerseits über die Betreuungssätze. Für die Gemeinde bringe das Wohnangebot neue Einwohner, darüber hinaus würden rund 50 neue Arbeitsplätze geschaffen, so Adel.

Göck hieß die Johannes-Diakonie auf dem Schütte-Lanz-Areal willkommen, das sich für die künftigen Bewohner unter anderem durch eine gute Anbindung an Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten auszeichne. „Das Wohnangebot wird Brühl bereichern. Wir freuen uns auf die neuen Mitbürger“, so das Gemeindeoberhaupt abschließend.