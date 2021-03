Brühl. „Fastnacht alläh dahääm“ war das Motto der vergangenen Fasnachtskampagne – zum Leidwesen aller eingefleischten Karnevalisten. Vor allem am Fasnachtsdienstag vermissten die „Kollerkrotten“ die Normalität und die Feierlichkeiten rund um die fünfte Jahreszeit. Ganz oben stand da der fehlende Fasnachtszug, bei dem die Elferräte vor allem die jungen Zuschauer am Wegesrand mit Gutseln und Popcorn erfreuen.

AdUnit urban-intext1

Normalerweise wird das Wurfmaterial gemeinsam besorgt und von jedem Elferrat das sogenannte „Gutselgeld“ eingesammelt. Da die Elferräte der „Kollerkrotten“ in diesem Jahr durch die ausfallenden Umzüge dieses „Gutselgeld“ nicht entrichten mussten, entschloss man sich gemeinsam dafür, den Betrag zu spenden. Durch einen kleinen Aufrundungsaufschlag des Vereins wurde so die karnevalistische Summe von 555,55 Euro für den guten Zweck zusammengelegt. Im Vorfeld wurden drei Einrichtungen ausgewählt, die vor allem in der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie erhöhte Ausgaben für Schutzmaßnahmen entrichten müssen.

Für Masken und Veranstaltungen

Zuerst wurde die ortsansässige Hilfsorganisation „Brühler Stiftung für Menschen in Not“ in den Kreis der Empfänger aufgenommen. Als private Stiftung gegründet, hilft sie seit nunmehr fast 20 Jahren Brühlern, die von einem Schicksalsschlag getroffen wurden. Die Nachbarschaftshilfe der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Brühl bieten seit 1993 eine organisierte Nachbarschaftshilfe für alle an, die Hilfe im Alltag benötigen. Diese Hilfsleistungen können unter anderem das Unterstützen beim Einkaufen oder im Haushalt, Begleiten zum Arzt, zu Behörden oder sonstige Erledigungen beinhalten. Laut Aussage der Nachbarschaftshilfe werden mit der karnevalistischen Spende Einsätze für finanziell schlechter gestellte Mitmenschen sowie auch die kontinuierliche Versorgung mit Masken für die Mitarbeitenden unterstützt.

Als dritten Adressaten wählten die „Kollerkrotten“ den Freundeskreis der Comenius-Schule für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Schwetzingen. Die Wahl fiel auf diese Einrichtung, nicht nur um die Schüler für ihre ausgefallene Faschingsparty zu entschädigen, sondern auch um die Schule in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Die Faschingsparty wird in jedem Jahr vom Verein in Zusammenarbeit mit mehreren Karnevalsvereinen aus dem Umkreis für die Schüler der Comenius-Schule veranstaltet. Die Spenden werden vom Freundeskreis für Veranstaltungen und Anschaffungen der Schule verwendet. „Wir hoffen, dass mit den Spenden in dieser schweren Zeit den Helfern das Helfen erleichtert wird“, stellten die „Kollerkrotten“ fest. zg

AdUnit urban-intext2

Info: Unseren virtuelle Fasnachtszug finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de