Brühl. Die nächste öffentlichen Sitzung des Ratsausschusses für Technik und Umwelt findet am Montag, 8. Februar, um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen private Bauvorhaben. So geht es zunächst um die Aufstockung und Modernisierung eines Zweifamilienhauses in der Neugasse, dann um die Sanierung eines bestehenden Hauses und Errichtung eines Anbaus in der Silcherstraße sowie einen Wohnhausneubau in der Robert-Koch-Straße.

Abschließend vor den Anfragen beschäftigt sich der Rat mit dem Antrag des Kanu- und Segelclubs Frankenthal zum Umbau der Steganlage am Bootsstrandauf der Kollerinsel.

Für die Öffentlichkeit stehen acht Plätze zur Verfügung – die notwendige Anmeldung läuft über die Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30. ras